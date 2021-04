Renda leva quase dois terços de um salário médio

Com as rendas a crescerem mais do dobro do que os salários nos últimos três anos, arrendar uma casa pesa cada vez mais sobre o rendimento das famílias. Nas regiões de Lisboa, Algarve e Madeira, chega mesmo a representar mais de 70% de um salário médio. Alentejo e Centro é onde custa menos.

