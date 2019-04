Rendas aceleraram de novo para aumentos de 4%

No ultimo trimestre de 2018 as rendas de casa registaram aumentos de 3,9%, acelerando em relação aos trimestres anteriores. Comparando com o período homólogo de 2018, o aumento foi de 11,7%.

Lusa

Os dados do Confidencial Imobiliário, divulgados esta terça-feira, revelam que as rendas de casa praticadas em Portugal continental subiram 3,9% no quarto trimestre de 2018 face ao trimestre anterior. Essa subida significa uma inversão da tendência de suavização do crescimento verificada ao longo de 2018, referem os especialistas.



Depois da subida de 3,6% no primeiro trimestre de 2018, tinha-se verificado um abrandamento para os 2,4% no segundo trimestre e para 1,3% no terceiro trimestre, de acordo com o Índice de Rendas Residenciais, indicador elaborado periodicamente pelo Confidencial Imobiliário e que acompanha a evolução das rendas dos novos contratos de habitação celebrados.



De acordo com a mesma fonte, também a comparação homóloga revela um aumento significativo: face ao último trimestre de 2017 verificou-se um aumento de 11,7%, ligeiramente acima dos cerca de 11% registados nos dois trimestres anteriores, mas comparando em baixa com a subida de 13% observada no início do ano.

A variação homóloga do quarto trimestre é a segunda mais elevada dos últimos oito anos.



O confidencial Imobiliário sublinha ainda que, desde meados de 2017, as rendas em Portugal crescem acima dos 10%. Depois de terem atingido mínimos no início de 2014, já recuperaram 34%.