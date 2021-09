Rendas caem em quase todas as freguesias de Lisboa e do Porto

As grandes cidades estão a contrariar a tendência de aumento acelerado das rendas que se verifica no resto do país e Lisboa e Porto destacam-se neste comportamento. No primeiro semestre deste ano, só numa das 31 freguesias destas cidades é que se registou uma ligeira variação positiva.





