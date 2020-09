Rendas caem nos centros e disparam nas periferias

No segundo trimestre do ano, as rendas dos novos contratos de arrendamento para habitação caíram nos principais centros urbanos, incluindo Lisboa e Porto. Em contrapartida, dispararam nas periferias, crescendo a dois dígitos em municípios como Loures ou Amadora.

