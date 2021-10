Rendas de longa duração triplicaram num ano

No ano passado, foram cerca de 32 mil os proprietários e inquilinos que optaram por avançar com arrendamentos de longa duração, beneficiando de vantagens fiscais. Governo equacionou alterar a lei no Orçamento para 2022, impondo o englobamento em sede de IRS, mas terá recuado.

