Rendas de novos contratos voltam a acelerar no final de 2022. Preços sobem 10,6%

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento voltou a subir no último trimestre de 2022, tendo atingido os 6,91 euros por metro quadrado. O valor representa um crescimento de 10,6% face ao mesmo período do ano anterior, divulga esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Trata-se da "variação homóloga mais elevada desde o segundo trimestre de 2021", refere o instituto.No total, foram 22.628 os novos contratos nos últimos três meses do ano, tendo-se registado uma diminuição de 3,3% da atividade de arrendamento face ao ano anterior."As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto concentraram 49,7% dos novos contratos de arrendamento", tendo a fatia diminuído face ao terceiro trimestre do mesmo ano, detalha o INE.Nos três meses em causa, verificou-se um aumento homólogo nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, tendo Lisboa, Cascais, Oeiras e Porto sido as localidades com valores de novos contratos mais elevados. Na capital, opreço por metro quadrado fixou-se nos 14,13 euros, enquanto em Cascais ficou nos 13,66 euros."No 4º trimestre de 2022, tal como em trimestres anteriores, todos os municípios com mais de 100 mil habitantesdas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com exceção de Santa Maria da Feira (5,08 €/m2) e Gondomar(6,62 €/m2), registaram rendas medianas superiores à nacional", acrescenta o instituto português.