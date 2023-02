Rendas em atraso na habitação social podem ser pagas em três anos

Leia Também Governo quer tornar temporárias licenças do alojamento local

Os inquilinos de habitação social com rendas em atraso que estejam num processo de regularização da dívida poderão ter mais três anos para pagar a renda caso a mensalidade aumente para mais do dobro, avança o Jornal de Notícias . A medida deverá ser apresentada esta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros dedicada à habitação.A atualização faseada em três anos das rendas de habitação social já acontecia sempre que a mensalidade subia para mais do dobro. Mas, quando esse aumento resulta de processos de regularização de rendas em atraso, a lei não estabelece atualmente um limite nem a obrigação de fasear o pagamento.A medida vai aplicar-se a todo o parque habitacional (com renda apoiada), incluindo o das câmaras municipais. Além disso, o Governo irá alterar ao Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, permitindo que os municípios legalizem, só com a declaração do presidente, os edifícios de habitação social anteriores a 1999.Tal como o Negócios avança na edição desta quinta-feira , em cima da mesa estão outras propostas como a tornar temporárias licenças do alojamento local, deixando de ser permanentes como acontece atualmente. O pacote da habitação, que ainda não está fechado, poderá ainda ditar a criação de um mecanismo de apoio permanente à renda para famílias ou jovens que vivam sozinhos e novas regras que permitam que a compra de imóveis com vista à obtenção de "vistos gold" apenas seja válida para aquisições no Interior ou regiões autónomas.