Rendas estão a baixar mas o efeito é momentâneo, avisa secretária de Estado da Habitação

As reduções que se estão a registar no mercado do arrendamento são fruto do momento e não deverão manter-se no futuro, acredita Marina Gonçalves. Mal o turismo retome, o Alojamento Local também regressará, antecipa.

... "Estamos a ver uma evolução no mercado, neste momento, de alguns imóveis privados que estão a ser colocados a preços mais baixos, mas é uma realidade que não nos vai beneficiar a médio prazo."



O aviso é de Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação, em entrevista ao Negócios e à Antena 1. E a explicação é simples: na opinião da governante, os proprietários "estão apenas à espera que o turismo volte a funcionar para colocar estes apartamentos no mercado de alojamento local" e a prova disso é que são, em regra, contratos de arrendamento de um ano e que não dão qualquer estabilidade". Os especialistas em mercado imobiliário têm antecipado reduções para este ano, tanto no preço dos imóveis transacionados, como nos valores das rendas praticadas, com a oferta a aumentar em relação aos números registados no pré-pandemia. Para Marina Gonçalves, a tendência é apenas conjuntural e os valores mais baixos que estão a ser praticados, "não nos vão resolver o problema estrutural", alerta. "A curto prazo é bom para o mercado, dá respostas, mas não nos descansa naquilo que é o nosso objetivo de realmente influenciar o mercado e garantirmos que o mercado dá respostas viáveis e equilibradas face aos rendimentos das famílias", sublinha. "Não vai ser isso que vai fazer diferença e estou certa que quando o turismo voltar vamos voltar a ter estes imóveis fora do mercado novamente".



Na entrevista, a publicar na próxima segunda-feira, a secretária de Estado da Habitação passa em revista os principais programas e medidas de resposta às necessidades de habitação que o Governo tem em curso. Saber mais Conversa Capital Marina Gonçalves

