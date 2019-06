Os seguros do arrendamento acessível terão de cobrir casos de falta de pagamento de renda, quebra de rendimentos ou danos no alojamento.

Em cada uma destas modalidades, os seguros terão de cumprir vários requisitos. No caso da indemnização por falta de pagamento da renda, o capital mínimo do seguro terá de corresponder a nove meses de renda, com um período máximo de carência de três meses após o início da produção de efeitos do contrato de seguro.



Já no caso da quebra involuntária de rendimentos, o capital mínimo terá de cobrir quatro meses de renda, mantendo-se o período máximo de carência em três meses. Quanto aos danos no locado, os seguros terão de cobrir o equivalente a dois meses de renda, excluindo-se casos como danos que já existissem à data da celebração do seguro ou defeitos de construção.



O Programa de Arrendamento Acessível, que também já tem definidos os montantes máximos de renda que podem ser cobradas em cada concelho e por cada tipologia de alojamento, bem como os rendimentos máximos dos agregados familiares, entra em vigor no dia 1 de julho.

