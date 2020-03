76 novos casos da covid-19 em Portugal. Número de infetados sobe para 245

O número de infetados em Portugal aumentou para 245, depois de mais 76 pessoas terem testado positivo para a covid-19, avança a DGS no relatório de situação divulgado ao fim da manhã. Um crescimento de 45% face ao número acumulado de 169 casos que existia ontem. Não há ainda vítimas mortais do surto.

Segundo a DGS, o número de casos suspeitos, agora designados como infirmados, passou de 1704 para 1746, enquanto 281 aguardam o resultado laboratorial, mais 155 do que na véspera. O número de pessoas em vigilância pelas autoridades de baixou de 5011 para 4592.



O número de cadeias de transmissão ativas subiu de 11 para 14. Itália é o país com o maior número de casos importados (13), seguido de Espanha (12).



Há agora dois casos totalmente recuperados e menos um nos cuidados intensivos do que ontem: são agora nove. O número de internados cresceu para 139, mais 25 do que no relatório de ontem.





O novo coronavírus matou pelo menos 5.796 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro, de acordo com uma avaliação da AFP às 09:00 de hoje a partir de fontes oficiais. Mais de 154.620 casos de infeção foram registados em 139 países e territórios desde o início da epidemia, que se tornou, entretanto, numa pandemia.