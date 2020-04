As conferências são divulgadas em direto, ficando depois disponíveis no canal de youtube da associação.

A iniciativa, que começou há cerca de três semanas, pretende "colocar em discussão diversos temas relacionados com a organização da resposta à covid-19, com vista à partilha de boas práticas entre as instituições e os profissionais de saúde", explicou.



A associação salienta ainda que "não são só os hospitais portugueses que poderão beneficiar com estes conteúdos, uma vez que estes têm chegado a países como o Brasil ou Espanha", sendo ainda ambição da APAH difundi-los noutros países de língua portuguesa.



As conferências são divulgadas em direto, ficando depois disponíveis no canal de youtube da associação.



A pandemia de covid-19 já provocou, a nível global, quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.

A Associação de Administradores Hospitalares (APAH), presidida por Alexandre Lourenço (na foto), está a divulgar no Youtube conferências 'online', com o objetivo de partilhar boas práticas na resposta à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.Estas conferências digitais, disponíveis no canal de Youtube da associação (youtube.com/channel/UCyDNz2m3gpVhiLSu3E7Q6jg), estão a ser realizadas em parceria com a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação de Diretores de Enfermagem, contando com a participação de vários especialistas nacionais e internacionais, afirmou a APAH, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.