Cerca de 2,8 milhões de pessoas, ou quase um terço da população portuguesa, detinha um seguro de saúde, e desses, a grande maioria têm rendimentos baixos ou médios. Os números são da Marktest e foram divulgados pelo Jornal de Notícias nesta quarta-feira, 27 de novembro.Apesar de 60% da população estar isenta de taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde, são as classes média e baixa que mais contratam este tipo de seguros, o que revela que o principal motivo não se prende com a poupança.As zonas com maior número de seguros - Faro, Setúbal e Lisboa e Vale do Tejo - são também as que têm menor cobertura por médico de família e tempos de espera mais elevados para consultas na especialidade e cirurgias no serviço de saúde público.