Confirmado primeiro caso de sarampo em Lisboa

esteve recentemente no Porto e no Ruanda, tendo a infecção sido diagnosticada ainda na segunda-feira no Centro de Saúde de Torres Vedras. Ainda de acordo com o Expresso, os epidemiologistas aguardam ainda pelos resultados das análises para perceber a origem da infecção, se o Ruanda ou o surto que permanece activo na região do Porto.

Com este novo caso sobe para 71 o total de casos de sarampo confirmados em território nacional. Destes casos de infecção 58 já estão curados.



Até ao momento todos os infectados no actual surto de sarampo são adultos, sendo a grande maioria (87%) profissionais de saúde e com o esquema vacinal completo.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou que foi detectado o primeiro caso de sarampo em Lisboa, revela a TSF. Em declarações a esta rádio, a directora-geral da instituição, Graça Freitas, disse que em causa está um homem de 39 anos de idade que foi internado esta terça-feira no Hospital de Santa Maria.O Expresso acrescenta que este homem