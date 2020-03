Coronavírus: DGS encerra escolas em Felgueiras e Lousada

Já há 31 casos de coronavírus em Portugal, revela o mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), referente apenas à zona norte do país. Segundo a DGS, há 23 casos a norte aos quais se somam um na zona centro, seis na zona de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

A DGS anunciou em comunicado enviado às redações que serão encerradas não só todas as escolas privadas e públicas de Lousada e Felgueiras como também outros locais específicos como ginásios, bibliotecas, piscinas, espaço para eventos e cinemas".





A DGS diz ainda aos habitantes daqueles dois concelhos que "devem evitar deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas, de forma a reduzir o número potencial de pessoas contagiadas".



Também Graça Freitas, a diretora geral da Saúde, explicou, nessas mesmas declarações, que as medidas pretendem evitar a propagação do novo coronavírus, assumndo que houve uma pessoa regressada de Itália, que é considerada no foco da epidemia de Covid-19, na zona Norte, um caso central. Esta pessoa teve vários contactos sociais diferentes de pessoa para pessoa, e originou, logo à partida, nove casos secundários, ao transmitir-lhes diretamente o vírus, sendo que uma daquelas nove pessoas já originou um caso terciário. Dos contactos dos 412 casos que estão atualmente sob vigilância das autoridades de saúde no País, há mais de 200 que têm "ligação a um destes casos". Suspeita-se que estes novos casos confirmados estejam relacionados com este paciente."Isto ainda está limitado, mas não quer dizer que não haja propagação na comunidade, por circulação proativa do vírus. Como podem ver, em poucos dias (...) houve uma expansão relativamente grande e rápida a partir de uma único caso importado", afirmou Graça Freitas. Por isso, "por precaução, e porque sabemos apenas a ponta do icebergue e não sabemos o que está por baixo desta ponta do icebergue, tomamos estas medidas anunciadas pela senhora ministra", sublinhou, defendendo o pacote de medidas apresentadas. O risco da epidemia do Covid-19 em Portugal será reavaliado nas próximas horas e medidas anunciadas poderão ser alargadas nos próximos dias.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China, já provocou mais de 3.500 mortos e mais de 105 mil infetados em pelo menos 95 países. Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.