Centros comerciais "preparados para cumprir" restrições de acesso

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) garantiu este domingo, em comunicado, que as superfícies que representa estão preparadas "para cumprir" as restrições de acesso em vigor a partir de segunda-feira, para fazer face à propagação do novo coronavírus.





A associação informa que tem "um canal de comunicação direto e permanente com a Direção-Geral da Saúde (DGS)" e que os seus associados têm posto em prática todas as medidas decretadas pelas autoridades para fazer face à propagação do novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19.O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.O número de infetados ronda os 164 mil, com registo de casos em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal.O epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no sábado 368 novas mortes e que regista 1.809 vítimas fatais.Em Portugal, a DGS elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.Entre os casos identificados, 136 estão internados, dos quais nove em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas. A APCC e os seus associados mantêm a monitorização contínua da situação e aguardam novas indicações por parte das autoridades de saúde e governamentais relativamente a medidas futuras de condicionamento da operação dos Centros Comerciais.

Na sequência da publicação da portaria n.º 71/2020, referente a "Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas", a APCC, através do seu presidente, António Sampaio de Matos, assegura "que os seus associados estão preparados para cumprir" as novas regras, entre as quais o limite máximo de ocupação de quatro pessoas por cada 100 metros quadrados de área destinada ao público.A APCC diz que os seus associados - atualmente 94 conjuntos comerciais -- "têm acompanhado com preocupação os desenvolvimentos desde surto epidemiológico e compreendem a apreensão dos diversos lojistas e seus colaboradores, bem como os pedidos manifestados para o encerramento dos centros".