O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu, no início do mês, o financiamento à OMS, acusando a organização de má gestão da pandemia e de favorecer a China, críticas que foram reiteradas hoje pelo secretário de Estado, Mike Pompeo.



Também hoje, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse, em conferência de imprensa a partir de Genebra (Suíça), que o mundo devia ter ouvido melhor a OMS quando foi declarada a emergência global de saúde, em janeiro.



"O mundo devia ter ouvido com atenção nessa altura, quando só havia 82 casos e nenhuma morte fora da China. Todos os países podiam ter desencadeado todas as medidas de saúde pública possíveis. E isso basta para atestar a importância de ouvir os conselhos da OMS", declarou.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 207 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.



Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeceu nesta segunda-feira a contribuição de 500.000 euros feita pelo Governo de Portugal para auxiliar no combate global à pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus."Agradeço ao Governo e às pessoas de #Portugal pela contribuição de 500.000 euros para a resposta global à #covid-19", escreveu o diretor-geral da OMS na rede social Twitter.