Covid-19: Espanha com 1.205 novos casos e já 120 mortes

O número de casos de coronavírus Covid-19 em Espanha disparou nas últimas 24 horas, tendo passado de 3.004 para 4.209, e as vítimas mortais subiram de 91 para 120, segundo o mais recente balanço das autoridades espanholas, divulgado esta sexta-feira, 13 de março.





O País Basco, com 417 casos e 14 óbitos, é a segunda região do país vizinho mais afetada, seguindo-se a Catalunha, com 316 casos e seis vítimas mortais.



Desde o início da pandemia Espanha regista 189 casos de doentes curados.



A nível mundial registam-se mais de 138 mil casos, tendo morrido mais de cinco mil pessoas. Cerca de 70 mil pacientes foram dados como curados.

Na região de Madrid a situação é considerada "muito preocupante" com 2.078 casos diagnosticados e 64 mortes.