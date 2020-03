O novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, atingiu já sete países africanos - Argélia, Senegal, Egito, Nigéria, Marrocos, Tunísia e África do Sul.



"Entendemos que o surto do coronavírus resulta em maiores restrições às viagens. Como tal, vamos continuar as negociações com investidores numa aproximação mais direcionada e manter o número de conferências em Malabo num mínimo", referiu Gabriel Obiang Lima.O novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, atingiu já sete países africanos - Argélia, Senegal, Egito, Nigéria, Marrocos, Tunísia e África do Sul.O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Num comunicado hoje divulgado, a organização do Ano de Investimentos da Guiné Equatorial, responsável pela gestão do evento, anunciou que decidiu adiar a Exposição e Fórum sobre Investimento no Petróleo Africano de 01 e 02 de junho de 2020 para 25 e 26 de novembro, realizando-se assim aquando do Fórum Económico de África."A decisão integra uma estratégia que vai permitir que a Guiné Equatorial mantenha o ritmo para o seu compromisso com os investidores globais sob o Ano do Investimento, enquanto acomoda as atuais restrições às viagens devido ao coronavírus", refere o comunicado.