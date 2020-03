Covid-19: Já há quase 1.000 infetados em Espanha. Casos disparam em Madrid

Os casos de coronavírus em Espanha têm escalado rapidamente e o número total de infetados já ascendeu praticamente ao milhar, avançam as publicações espanholas.





A capital espanhola, Madrid, ilustra a forte tendência de subida ao ter duplicado o número de casos e de mortes em 24 horas. As fatalidades registadas são agora 16 e os casos 436, quando há um dia ficavam pelos 8 e pelos 202, respetivamente.





A segunda região com o maior número de casos é o País Vasco, que conta 149 infetados e 5 falecimentos. Mais nenhuma zona ultrapassa a centena de casos, com a Catalunha a aparecer em terceiro na tabela com 78 infetados e um morto.





Para além destes locais de maior incidência, só há registo de fatalidades em mais duas regiões: na Comunidade Valenciana e em Aragão, onde já morreram duas pessoas. Baleares, Asturias, Extremadura, Galícia, Navarra e Múrcia não passam a dezena de casos.





Numa nota mais positiva, 30 dos casos detetados até ao momento já ultrapassaram a doença e estão curados.