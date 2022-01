Covid-19: Portugal com 32.271 casos e 33 mortos

Portugal regista, nas últimas 24 horas, 32.271 casos positivos de covid, depois de ter fechado a semana com três dias consecutivos a passar a barreira das 40 mil infeções diárias.De acordo com o relatório de situação divulgado este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS), foram também registadas mais 33 vítimas mortais.

O número de internamentos também subiu significantivamente, com mais 80 pacientes infetados com covid-19 a darem entrada em unidades hospitalares. No total, existem 1.813 pessoas nos hospitais nacionais internados devido a esta doença.Nas Unidades de Cuidados Intensivos existiu também um acréscimo de pacientes com covid-19nas últimas 24 horas: são mais 5 doentes face ao dia anterior, num total de 168 pessoas internadas em UCI.Os dados da Direção-Geral da Saúde mostram que a região Norte do país é aquela em que se regista o mais número de infetados em 24 horas: foram registados mais 13.166 casos.Já a Grande Lisboa totaliza 11.501 novas infeções diárias nas últimas 24 horas, enquanto a região Centro contabiliza mais 3.640 casos. No Algarve foram registados 1.201 novos casos e o Alentejo contabiliza mais 808.Apesar de a área metropolitana de Lisboa não estar no topo das infeções diárias, a verdade é que tem o maior número de óbitos: mais 14 em 24 horas. No Norte registaram-se 8 falecimentos por covid-19.Os dados das autoridades de saúde mostram que existem atualmente no país um total 280.944 pessoas em vigilância, mais 18.210 que nas 24 horas anteriores. O número total de casos ativos ascende a 327.355.Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 1.884.974 infeções por covid, sendo que 1.538.316 são dados como recuperados.