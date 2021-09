Covid-19: Portugal tem mais 677 casos e 5 mortos

Portugal registou este sábado mais 677 casos de infeção por covid-19 e mais 5 mortos, segundo os dados publicados pela Direção-Geral da Saúde. Os óbitos registaram-se na região de Lisboa (3), Alentejo (1) e Norte (1).





Os números agora divulgados mostram que o número de pacientes internados diminuíram para um total de 455 pacientes, menos dois do que nas 24 horas anteriores. O número de internamentos tem vindo a descer ao longo dos últimos dias, mostram os dados das autoridades de saúde.



Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 1.062.048 infeções por covid-19, estando recuperados 1.010.168. Os óbitos estão já próximos da barreira dos 18 mil: até este sábado, o país contabilizou o falecimento de 17.907 pessoas por causa desta doença.



No que toca aos casos ativos, a Grande Lisboa regista o mais número de infeções, com 7.652 pessoas diagnosticadas com covid-19. São mais três do que no dia anterior. O Norte segue-se na tabela, com 5.544 infeções, mais uma do que nas 24 horas anteriores. A região Centro contabiliza 3.128 casos, sem acréscimos face ao dia anterior, o Alentejo tem 1.016 infeções ativas e o Algarve apenas 453.