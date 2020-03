Nas últimas 24 horas foram reportados 15 novos casos suspeitos, mais quatro face ao número de novos casos suspeitos divulgado no sábado.



A DGS mantém moderado a elevado o risco para a saúde pública em Portugal e reitera que, "tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa", nomeadamente de Itália, Irão, Singapura, Japão e Coreia do Sul.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.



Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.



Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.



Um português tripulante de um navio de cruzeiros encontra-se hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".









Portugal registou nas últimas 24 horas 15 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, subindo o total para 85, dos quais 73 deram negativo e os restantes 12 aguardam resultados, anunciou este domingo, 1 de março, a Direção-Geral da Saúde (DGS).Os dados constam no boletim epidemiológico diário do Covid-19, segundo o qual Portugal não registava, às 19:00 de hoje, nenhum caso de infeção.