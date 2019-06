Segundo um documento que vai ser discutido nesta assembleia geral, em 2017 cerca de 48% das estruturas associadas à CVP apresentaram "resultados negativos", o que "demonstra a necessidade de implementação de medidas urgentes" para reverter a situação. Também em 2017, de acordo com o respetivo relatório de contas, a CVP teve um resultado positivo líquido de 208 mil euros, embora o passivo ascenda aos 63 milhões de euros. As contas relativas a 2018 ainda não são conhecidas.



Citado pelo jornal diário, as dívidas da CVP devem ascender aos 11 milhões de euros, uma situação que a administração pretende rever o mais rapidamente possível.



Outra das propostas em cima da mesa, sem ser o arrendamento do Palácio Conde D'Óbidos é a criação de um fundo de financiamento e a contribuição mensal das delegações, centros humanitários e organismos autónomos, e ainda a centralização da gestão da instituição.



O presidente da CVP quer assinar um protocolo de cedência com a Câmara Municipal de Lisboa para adicionar 10 hectares ao atual espaço do hospital daquela instituição para conseguir construir um novo quartel administrativo.

A Cruz Vermelha Portuguesa pondera o arrendamento da sede da instituição em Lisboa, o Palácio Conde D’Óbidos, para resolver os problemas financeiros.Esta quarta-feira o presidente da Cruz Vermelha nacional, Francisco George, vai levar a assembleia geral um conjunto de medidas para tentar reverter a situação financeira da instituição, avança o jornal Público. O arrendamento do palácio passa por arrendar uma parte do mesmo para a criação de um hotel e mudar a sede para novo local a construir em terrenos do hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.