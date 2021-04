Desde o início da pandemia que a mortalidade geral não estava tão baixa

É a primeira vez desde o início da pandemia que o número de óbitos por todas as causas é inferior ao período homólogo de referência. O valor mais baixo foi registado a 28 de março, com 94% do valor de referência. Em fevereiro, a mortalidade chegou a ser 1,7 vezes superior.





Os dados são da leitura do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia, do INE, que compara o número de óbitos no total do país durante as quatro semanas consecutivas que terminaram a 28 de março a uma média obtida através do período equivalente de 2015 a 2019. De acordo com o instituto, "desde o início de março de 2020 que o número de óbitos, aferidos às últimas quatro semanas, se mantinha superior ao do período de referência", sendo que os valores apurados a 7 de fevereiro de 2021 indicaram um número de óbitos 170% superior ao período de referência – o valor mais elevado desde março de 2020. Desde esse dia que se tem assistido a "uma redução progressiva deste indicador".





Nas últimas semanas, a Área Metropolitana de Lisboa foi mesmo a única região a registar um número de óbitos superior ao período de referência. Desde 7 de fevereiro que o valor médio para as últimas quatro semanas tem vindo a registar uma tendência decrescente em todo o país.





A nível de municípios, só 104 dos 308 existentes no país apresentam agora um valor superior ao período de referência, com destaque para os concelhos de Constância (do médio Tejo) e Vidigueira, no Baixo Alentejo, que regista o maior valor nacional, mais de 250% acima do valor de referência.

Segundo o INE, os 162 municípios 150% acima do valor de referência, "registaram um aumento contínuo entre as semanas terminadas a 17 de janeiro e a 7 de fevereiro", verificando-se uma redução nas semanas seguintes.





A pandemia atingiu em Portugal o pico a 18 de janeiro, dia em que se registou o máximo de novos casos, com 16.432 novos infetados. Em termos de mortalidade, os piores dias foram 28 e 31 de janeiro, em que se reportaram 303 óbitos.