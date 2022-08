Despesa das famílias com saúde atingiu máximos em 2021

O valor gasto pelas famílias portuguesas com saúde nunca foi tão alto como em 2021. No ano passado, as famílias pagaram quase 6,8 mil milhões de euros do seu próprio bolso, um aumento de 906 milhões face a 2020, avança o jornal Público , que cita dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística.No total, a despesa corrente em saúde ultrapassou os 23,6 mil milhões de euros, reflexo, explica o INE, de um "aumento dos gastos associados ao combate à pandemia" e "a retoma da assistência nas áreas não covid-19".A tendência de crescimento desta fatia de despesas com saúde por parte das famílias vem desde 2014, tendo apenas sido interrompida em 2020, ano marcado pela pandemia de covid-19. Em 2019, as famílias gastaram um valor recorde de 30,6%, tendo esta percentagem reduzido para os 27,8% um ano depois. Uma redução que se justifica pelo aumento dos gastos associados à pandemia que foram suportados pelas entidades estatais.Os dados mostram que, apesar de Portugal ter um Serviço Nacional de Saúde (SNS) - público e de forma geral gratuito - o país continua a ser um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com a percentagem do valor que as famílias pagam com o seu próprio dinheiro mais elevada.O valor em causa contempla as despesas das famílias com medicamentos, realização de análises e exames não cobertos pelo apoio do Estado, cuidados de saúde oral, consultas e cirurgias no sector privado, detalha o jornal diário.