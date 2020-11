“Deve ser criado um instituto que separe os papéis do Estado na saúde”

Um estudo encomendado pela Health Cluster Portugal ao ISEG e à EY defende que “deve haver uma separação clara e profunda sobre o papel do Estado no setor”, explica Salvador de Mello. “O Estado hoje desempenha um papel que muitas vezes gera conflitos de interesses, mesmo que não seja voluntário. O Estado é simultaneamente o prestador de cuidados de saúde, o comprador de cuidados de saúde, o regulador do setor.” O estudo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...