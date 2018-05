Falta de enfermeiros afecta Santa Maria e 70 mil doentes sem vaga nos cuidados paliativos

Saíram mais de 100 enfermeiros do Santa Maria desde Janeiro, tendo sido contratados cerca de metade, o que obrigou o hospital a fechar camas, encerrar um sector de cirurgia e transferir a unidade da pediatria para outro local com menos camas, entre outras medidas.

Segundo o Diário de Notícias, este é o retrato de alguns dos principais problemas que afectam o Hospital de Santa Maria devido à falta de pessoal.

O jornal dá conta que os padrões internacionais de qualidade nos serviços de saúde apontam para um rácio de três enfermeiros por cada médico, mas o Santa Maria apresenta linhas que praticamente se sobrepõem nesta área: tem 1.521 médicos, já contando com 127 internos, e 1.849 enfermeiros, o que resulta num rácio de apenas 1,2 profissionais de enfermagem para cada médico.

Desde o início do ano, saíram do hospital 103 enfermeiros, dos quais 64 para centros de saúde e 39 por rescisão de contrato para irem para o privado ou para outras unidades de saúde. Em sentido inverso, foram admitidos no mesmo período de tempo 49 enfermeiros, menos de metade dos que abandonaram.

70 mil doentes sem vaga nos cuidados paliativos

Entre 69 a 82% dos doentes que morrem no nosso país necessitam de cuidados paliativos. Mas mais de 80% não os têm porque as respostas são insuficientes, avança o Jornal de Notícias.

Os maiores hospitais do país, Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa incluído, não têm unidades de internamento, sendo que oito dos 18 distritos não têm qualquer equipa domiciliária.

Segundo o jornal, mais de 70 mil doentes continuam sem acesso a cuidados paliativos, sendo que faltam recursos humanos e materiais, faltam equipas em várias zonas do país e falta formação orientada para um sector tão específico.