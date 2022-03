Finlândia volta a liderar o ranking da felicidade. Portugal na 56.ª posição

A Finlândia voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking dos países mais felizes do mundo, da ONU. Os países nórdicos a par da Suíça e Luxemburgo ocupam a restante linha da frente da tabela.

No pódio, a única mudança face ao ano passado, regista-se no terceiro lugar, onde a Islândia passa a ocupar o lugar anteriormente detido pela Suíça, que passa a deter a quarta posição.





A Dinamarca continua a deter a "medalha de prata". O top 5 é completado pelos Países Baixos. Portugal detém a 56.ª posição numa lista de 146 países. O Afeganistão é, segundo esta lista, o país mais infeliz do mundo-.

Ao longo dos dez anos em que o relatório foi publicado, os maiores ganhos de felicidade registaram-se na Sérvia, Bulgária e Roménia, enquanto os países onde a felicidade mais caiu foram o Líbano, Venezuela e Afeganistão.





Os autores do documento detectaram, em média, uma tendência moderada a longo prazo de intensificação do strees, da preocupação e da tristeza na maioria dos países, bem como "um ligeiro declínio a longo prazo no que toca ao desfrutar da vida", pode ler-se no documento.

O relatório tem por base pesquisas que estudam vários indicadores, sendo os principais o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a expectativa dos cidadãos sobre uma vida saudável, o apoio social, a generosidade, a liberdade para fazer escolhas de vida e a perceção da população sobre a corrupção.