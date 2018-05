Greve: a guerra de argumentos entre os médicos e o Governo

Para o Governo, os sindicatos querem manter a parte boa do acordo de 2012 e rasgar a parte má. Para os sindicatos, é uma incoerência o Governo do PS manter medidas que tanto criticou no passado.

Argumentos dos médicos

Para o Sindicato Independente dos Médicos, "a revisão da grelha salarial é uma questão de sobrevivência do próprio Serviço Nacional de Saúde". Em causa está a enorme concorrência que os hospitais privados fazem hoje em dia ao sistema público, apresentando salários e recursos tecnológicos mais atractivos para os médicos. Este problema coloca-se com mais gravidade no Interior do país. "E o Governo que não diga que não há dinheiro quando há 120 milhões de euros para as empresas de prestação de serviços", defende o SIM.





Argumentos do Governo

Para o Governo, as negociações não podem ignorar o acordo alcançado em 2012 no qual os médicos aceitaram trabalhar mais horas, fazer mais tempo de urgências e atender mais doentes em troca de um aumento "significativo" dos salários. "Depois da revisão de 2012, seria difícil compreender uma nova mexida nas grelhas salariais", disse ao Negócios fonte governamental. Quanto às progressões na carreira, estas já estão a ser descongeladas, de forma gradual, à semelhança do que acontece em toda a Função Pública.



Argumentos dos médicos

Os sindicatos defendem uma redução progressiva do limite semanal de trabalho em Serviço de Urgência das actuais 18 horas para as 12 horas, tal como está consagrado nos Acordos Coletivos de Trabalho de 2009, revertendo assim o aumento de 2012. Para os sindicatos é inadmissível a persistente realização de trabalho em Serviço de urgência por períodos de 24 horas colocando em risco a qualidade no atendimento médico e a segurança do doente.



Argumentos do Governo



O Governo começa por lembrar que os sindicatos aceitaram este aumento no passado, mas mostra alguma abertura para uma eventual redução gradual da carga horária nas urgências dos médicos, com uma condição: que os sindicatos aceitem mecanismos de compensação de modo a evitar rupturas no sistema. Entre estes mecanismos, gerou muita controvérsia e contestação dos sindicatos a proposta do Governo de obrigar médicos com mais de 55 anos a garantirem seis horas de urgências.

Argumentos dos médicos

Os sindicatos pedem um "redimensionamento progressivo das listas de utentes dos Médicos de Família", baixando o rácio de 1.900 para 1500 utentes por médico de família, privilegiando o critério das unidades ponderadas (que deve ser revisto). Esta redução visaria garantir a acessibilidade e a qualidade dos cuidados e a diminuição da actual sobrecarga assistencial dos Médicos de Família.





Argumentos do Governo



Esta reivindicação dos sindicatos choca de frente com um objectivo definido pelo Governo de atribuir a cada cidadão um médico de família. Ainda assim, o Ministério da Saúde admite estudar com os sindicatos uma solução de modo a reduzir, gradualmente, a lista de doentes por clínico sem que isso impeça o alargamento da cobertura dos médicos de família.

É um dos temas em que o Governo demonstra maior abertura mas uma vez mais impondo condições, a primeira das quais que esta redução se faça de forma gradual, ao longo dos próximos anos. Por outro lado, teria de haver uma avaliação a meio do processo para medir o impacto da medida nos diferentes serviços e especialidades e garantir que a medida não afecta a capacidade de resposta do SNS.

Argumentos do Governo

O Governo diz que aceitou abrir estes concursos e dá como exemplo um concurso realizado há alguns meses. O custo orçamental anual deste tipo de concursos é estimado entre três e 10 milhões de euros.

Os médicos querem limitar o trabalho suplementar a 150 horas anuais, em vez das actuais 200 horas, acabando com a discriminação negativa em relação à restante Função Pública.Outra das principais exigências dos sindicatos é a obrigatoriedade de abertura de concursos para recém-especialistas de todas as áreas profissionais no prazo máximo de 60 dias após a homologação da nota final do exame de especialidade. As estruturas sindicais reclamam ainda que se reduza o número de médicos indiferenciados, definindo um conjunto de medidas que garanta o acesso à formação médica especializada.