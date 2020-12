Infarmed pede que não se usem máscaras do fabricante Shantou

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) recomendou hoje que não sejam compradas nem usadas máscaras do fabricante Shantou, por não cumprirem os requisitos exigidos na União Europeia.O alerta foi divulgado na página oficial do Infarmed, no qual se diz que caso sejam detetadas essas máscaras se deve informar a instituição.O Infarmed explica que as autoridades alemãs proibiram a comercialização e mandaram recolher as máscaras de uso clínico do fabricante "Shantou T&K Medical equipment factory Co., Ltd", que não cumprem com os requisitos estabelecidos no Regulamento 2017/745 da União Europeia relativo aos dispositivos médicos.Em Portugal não há registos da comercialização dessas máscaras, mas o Infarmed justifica o alerta atendendo "a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu".Devido à pandemia de covid-19 é desde finais de outubro obrigatório o uso de máscara em espaços interiores fechados com várias pessoas, em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, em edifícios públicos, em escolas e creches, em transportes públicos e em locais ao ar livre desde que não seja possível assegurar o distanciamento físico adequado.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.507.480 mortos resultantes de mais de 65,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 4.803 pessoas dos 312.553 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.