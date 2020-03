O Governo italiano pediu hoje à comissária Europeia dos Transportes, Adina Valean, solicitando sua intervenção neste diferendo com a Áustria.



A Itália descreve as ações tomadas pelo seu vizinho austríaco como "injustificadas" e considera que o bloqueio não responde às necessidades de saúde.



Os empresários italianos também expressaram o seu desconforto e, em comunicado, pediram ao Governo e à Comissão Europeia que atuem "urgente e decisivamente" para que a Áustria "respeite a livre circulação de pessoas e bens" ou seja sancionada, como qualquer outro país da comunidade que "viola seriamente os tratados europeus".



Os controlos que a Polícia de Fronteira da Áustria vem aplicando desde quarta-feira causaram filas de camiões com vários quilómetros de extensão na estrada, no município italiano de Brennero.



Coldiretti, a maior associação de agricultores da Itália, alertou que, se a Itália for isolada, as exportações de alimentos agroalimentares no valor de 44,6 mil milhões de euros estarão em risco e lembrou que a rota do município fronteiriço de Brennero recebe dois terços das exportações agroalimentares italianas que são distribuídas para o resto do continente.



Como uma forma de pressão, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Luigi Di Maio, ordenou que a polícia de fronteira italiana aplique temporariamente os mesmos controlos aos veículos que entram no país a partir da Áustria.







O ministro italiano das Infraestrutura e Transportes, Paola De Micheli, disse, em comunicado, que Roma está em negociações, desde quarta-feira, com as autoridades austríacas para encerrar a crise provocada pelo facto de a Áustria ter implementado controlos na fronteira para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, que na Itália já fez mais de 800 mortos e registou mais de 12.000 infeções.O Governo italiano pediu à Áustria que retome "a normalidade dos trânsitos ferroviários e rodoviários, tendo em conta que a maioria dos camiões só precisa passar pela Áustria dirigindo-se para a Alemanha e para os países do norte da Europa".