Maiores de 20 anos deverão iniciar vacinação em agosto

O coordenador da task-force para a vacinação, Henrique Gouveia e Melo garantiu esta manhã que as pessoas com idade entre os 20 e 30 anos poderão esperar começar a ser vacinadas já em agosto.





A task-force espera terminar a vacinação de toda a população com mais de 30 anos "entre o fim de julho e o início de agosto" e, por isso, "é natural que no início de agosto estejamos a vacinar já pessoas entre os 20 e 30 anos", disse o coordenador.





Mas, para lá chegar, há que vacinar entretanto a população com idades entre os 50 e 40 anos, que deverão ser contactados através do agendamento local "a partir de 6 de junho". O autoagendamento só vai ser disponibilizado a estas pessoas uma semana depois, no dia 13.





E se a distinção entre agendamento local e autoagendaemnto parece complicada, o vice-almirante explica que" há duas formas de agendamento, uma centralizada e online, e outra local que é feita pelos centros de saúde e esta sempre a decorrer. Mesmo que a pessoa não se consiga autoagendar, há de ser chamada pelo agendamento local".





Quanto aos cerca de 60 mil autoagendamentos que ficaram sem resposta, o coordenador da task-force garantiu que seriam agora apenas 4 mil as pessoas à espera de resposta, e que não se trata de um erro, mas antes da capacidade limitada de autoagendamento que foi esgotada.





"Temos uma capacidade limitada para agendar e os autoagendamentos esgotaram, por isso temos que esperar mais uma semana para abrir novas vagas e agendar quem ficou em lista de espera".





"O que aconteceu foi que o fluxo foi tão grande que ficaram cerca de 60mil pessoas à espera de serem agendadas. Dessas, como se abriu mais uma semana de vacinação, estão já só 4 mil pessoas a espera", explicou aos jornalistas garantindo que "o autoagendamento não tem causado problemas" e que as cerca de 4 mil pessoas em espera devem-se a "problemas de verificação na base de dados".





Recuperados estão a ser vacinados

Henrque Gouveia e Melo foi ainda questionado a propósito da vacinação dos recuperados da covid-19 que, garantiu, "já podem efetuar o autoagendamento" desde que tenham uma idade superior ao requisito mínimo atual para a vacinação.





"Para as pessoas idosas e acima das faixas que estamos a vacinar vamos chamá-las de forma ativa através do agendamento local. E já começamos a chamar. Já há pessoas recuperadas que estão a ser vacinadas e podem entrar no autoagendamento se tiverem acima da idade em que o autoagendamento permite e tiverem sido infetadas há mais de 6 meses", garantiu.





Crianças não deverão necessitar de ser vacinadas

Questionado sobre a hipótese de vacinar os maiores de 12 anos em Portugal, o coordenador da task-force defletiu a pergunta para DGS, mas adiantou que "quando chegarmos à faixa etária dos 18 anos teremos vacinado de grosso modo mais 90% da população", pelo que "é muito pouco provável que com essa taxa de vacinação o vírus persista na população".





Por isso mesmo, defende, "não só pode não ser necessário vacinar crianças, como ao vacinar 70, 80, ou 90% da população as estamos a proteger".





Henrique Gouveia e Melo falou aos jornalistas durante cerimónia oficial de abertura do Portugal eHealth Summit.