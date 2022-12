Mais de uma centena de centros de saúde voltam a estar abertos na véspera e no dia de Ano Novo

Um total de 221 centros de saúde vão estar abertos no sábado e 180 no domingo, dia de Ano Novo, anunciou hoje a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).No sábado passado, véspera de Natal, estiveram abertos também 221 centros de saúde e no domingo, dia de Natal, 180.Os horários de funcionamento dos centros de saúde podem ser consultados no portal do SNS."Procure a resposta mais próxima nos cuidados de saúde primários, não vá diretamente às urgências", lê-se na informação aos utentes para o período do Ano Novo hoje divulgada pela direção executiva do SNS.Os centros de saúde têm adaptado os seus horários de atendimento alargado (dias úteis) e complementar (fim de semana e feriados) ao aumento das necessidades em saúde da população no período de outono-inverno, no âmbito do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde - inverno 2022-2023.