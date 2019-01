O vereador socialista considera muito improvável uma maioria absoluta do PS, mas diz não estar preocupado com isso. É que o PS já demonstrou que tem a capacidade para governar com ou sem maioria absoluta, afirma Manuel Pizarro.

Mas Manuel Pizarro não se mostra arreliado com isso. "Não estou preocupado com isso. O PS, como já aconteceu em vários momentos, governará nas condições que os portugueses entendam dar-lhe para governar", defende o ex-secretário de Estado da Saúde.



E será fácil reeditar um acordo à esquerda, com o BE e o PCP? Nada fácil, responde. "Será com muita dificuldade como foi desta vez. Nada do sucesso desta solução governativa tem a ver com facilidade. Tem a ver com trabalho, esforço e seriedade na ação política".

Dificilmente, o PS terá maioria absoluta nas eleições legislativas deste ano, admite Manuel Pizarro em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1."Existindo outras forças partidárias com implantação eleitoral significativa, o BE e o PCP, é muito difícil que no espaço da esquerda ainda assim exista eleitorado suficiente para o PS ter uma maioria absoluta", afirma o vereador do PS da Câmara do Porto, em entrevista a publicar na edição impressa do Negócios na segunda-feira.