Manuel Pizarro: Exclusividade pode afastar do SNS os melhores médicos

A poucos dias de serem discutidas no Parlamento as propostas de revisão da Lei de Bases da Saúde, que preveem mecanismos de incentivo à exclusividade dos médicos no SNS, Manuel Pizarro vem alertar para os riscos desta medida. Embora compreenda quem a defende, o alto comissário da Convenção Nacional da Saúde lembra que a exclusividade pode ter o efeito de afastar os profissionais mais cobiçados e com rendimentos mais elevados.

"A maior parte dos defensores desta ideia da separação defendem-na em nome do reforço do SNS. Eu temo que se isso acontecer sem a adequada ponderação e sem uma solidez orçamental que o permita que isso possa constituir ao contrário uma machadada no SNS", argumenta o ex-secretário de Estado da Saúde, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

O problema reside nos elevados salários que alguns médicos do SNS obtêm no sector privado. "Uma parte desses profissionais só optaria por ficar exclusivamente no SNS se a sua remuneração aumentasse muito. Porque nós estamos a falar de diferenças de remuneração muito significativas", alerta o também autarca do PS, numa entrevista a publicar na próxima segunda-feira.