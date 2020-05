Segundo o Presidente da República, os indicadores sobre a evolução do surto da pandemia do novo coronavírus não tiveram "grandes alterações" depois do início da reabertura da economia, no passado dia 4 de maio. Marcelo não afastou a próxima fase de desconfinamento, que tem início na segunda-feira.

Lembrando que não passaram ainda os quinze dias necessários para avaliar o impacto da reabertura nos dados epidemiológicos, o Presidente da República disse que o processo de desconfinamento decorreu "sem grandes alterações", sobretudo porque a contenção continuou "muito elevada".



O chefe de Estado falava aos jornalistas no final de uma reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, onde, juntamente com o primeiro-ministro e outros elementos do Governo, partidos políticos e parceiros sociais, ouviu vários especialistas sobre a evolução da covid-19 em Portugal, para avaliar a primeira fase da reabertura da economia e ponderar os próximos passos.



Marcelo Rebelo de Sousa destacou o famoso R, a taxa de reprodução da covid-19, que em termos nacionais está nos 0,98. Isto quer dizer que cada pessoa com a doença infeta, em média, quase uma pessoa. No entanto, disse o Presidente da República, este indicador é mais alto na região de Lisboa e Vale do Tejo do que em outras regiões, como o Norte do país.



Por outro lado, "foi confirmada a tendência das últimas semanas", na redução dos casos de internamento em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos, bem como uma diminuição do número de óbitos.



Para o chefe de Estado, estes dados mostram que " tem havido comunicação boa entre as autoridades sanitárias e os portugueses".



Questionado sobre será necessário alterar o plano de desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que não. "Há um calendário apresentado, temos de ver os efeitos da sua concretização", afirmou. E em dois momentos: no início de junho os impactos da fase de desconfinamento que começa na segunda-feira e em meados de junho os efeitos da terceira fase, que avança a 1 de junho.



"No final de junho teremos todos uma visão mais completa", considerou.



(Notícia atualizada)

