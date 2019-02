Medidas de apoio aos "cuidadores informais" aprovadas amanhã em Conselho de Ministros

Lusa

O Governo vai aprovar amanhã em Conselho de Ministros a proposta de lei que estabelece medidas de apoio aos chamados "cuidadores informais" de forma a reforçar a sua proteção social, prevenir situações de risco de pobreza e exclusão social.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, 6 de fevereiro, pelo primeiro-ministro, António Costa, durante o debate quinzenal.

Na sua intervenção, dedicada às políticas sociais, sobretudo na área da saúde, António Costa começou por afirmar que, 40 anos após a sua criação, o Serviço Nacional de Saúde foi "a mais importante conquista social do 25 de Abril, garantindo o acesso a cada vez mais e melhores cuidados de saúde".



"Tem por isso especial significado estarmos a rever a Lei de Bases, clarificando aquilo que não pode mais deixar de ser clarificado" e "reafirmando a matriz original da Constituição", defendeu o chefe do Governo.

A partir daqui António Costa fez um balanço do que foi feito nesta legislatura. Além de um aumento de 1.300 milhões de euros na despesa pública em saúde, o primeiro-ministro salientou que hoje há "quase mais mil profissionais de saúde face a 2015".

O chefe do Governo referiu ainda a reposição das condições salariais, o regresso às 35 horas semanais de trabalho,"a maior taxa de cobertura de sempre de médicos de família" e o aumento das consultas médicas ao nível dos centros de saúde e hospitais, das cirurgias e o lançamento dos projetos de quatro novos hospitais.

António Costa destacou também a reforma estrutural das primeiras consultas de saúde oral nos cuidados primários. "Até ao final do primeiro trimestre, três em cada seis municípios estarão abrangidos por estes cuidados e até ao final do ano todos os municípios estarão cobertos com esta nova valência".