Ministério cria grupo de trabalho para estudar serviços de Urgência

O Ministério da Saúde decidiu criar um grupo de trabalho para estudar os serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o qual terá de apresentar o seu relatório até meados de maio.

De acordo com o despacho publicado esta quarta-feira, 15 janeiro, em Diário da República, este grupo irá "estudar os diferentes modelos organizativos no funcionamento dos serviços de urgência, tendo em vista a apresentação de uma proposta de otimização da prestação de cuidados urgentes/emergentes".

O despacho assinado no dia 7 pela secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, determina que o grupo de trabalho terá de "propor medidas de atualização e agilização que visem conseguir a melhoria da organização e trabalho dos profissionais, bem como dos serviços prestados à população nos serviços de emergência pré-hospitalar e urgências".

Um objetivo que, segundo a governante, terá de "ter em consideração os recursos atualmente existentes, quer humanos quer materiais e financeiros".

No preâmbulo do diploma, Raquel Duarte começa por referir que os serviços de urgência são um dos pilares fundamentais do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)" mas que estes "têm optado por diferentes modelos organizativos".

Nesse sentido "urge criar condições para melhorar" o funcionamento destes serviços e "desenvolver políticas de melhoria dos cuidados prestados com monitorização permanente da qualidade e segurança".



Este grupo de trabalho é composto por dez elementos, que não terão direito a "qualquer remuneração ou abono (...) sem prejuízo dos abonos de ajudas de custo e de deslocação a que tenham direito, a suportar pelos respetivos serviços de origem".