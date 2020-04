Catarina Sena morreu esta segunda-feira vítima de doença prolongada, tendo exercido o cargo de sub-diretora até esta segunda-feira, data da sua morte.

serviu o País com inteligência, lealdade, e profundo sentido do dever de bem servir". A diretora-geral relembra a amiga que "sabia muito, da profissão e da vida, era culta, curiosa e estudiosa, pensava bem, agia bem, com justiça e objetividade. Lia bem o mundo. Tinha pensamento estratégico e veia de fazedora, era pragmática e ambiciosa na vontade de fazer melhor".