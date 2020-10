“Não houve reforço das unidades de saúde pública. É exasperante"

Em entrevista ao DN, o presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde Pública queixa-se de falta de meios e de autonomia para quebrar as cadeias de transmissão e acusa o Governo de dar prioridade a estratégias de comunicação.





"A falta de meios é a principal queixa, no início da pandemia e agora. As pessoas que estão no terreno não têm mãos a medir para fazerem todos os contactos que têm de fazer e quebrar as cadeias de transmissão. Esta é uma prioridade e não há pessoas suficientes para o fazer, mas também não há linhas telefónicas suficientes, como não há um sistema de informação que seja ágil e que responda às suas necessidades", diz.





Ricardo Mexia acusa o Governo de "exigir aos médicos que preencham tabelas e folhas de Excel com informação que não é utilizada para a tomada de decisões no combate à doença, mas apenas para comunicar nas conferências de imprensa", questionando as prioridades.





"Andamos a perder tempo com uma aplicação para o telemóvel e com a informação que não foi validade pelas ARS". O presidente da Associação refere o caso de Paços de Ferreira, onde há uma "situação de forte transmissão comunitária". Os médicos fizeram um comunicado à população e "estão a ter problemas" por "este não ter sido validado pela ARS Norte".





À falta de meios para "identificar de forma rápida os casos e os seus contactos, para os colocar em isolamento profiláctico", soma-se uma crescente animosidade das pessoas infetadas, que recusam colaborar com medo de perder o emprego.