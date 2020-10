Novo recorde diário de novos casos: 1646

85.574 os casos confirmados, segundo informou a DGS.Este é o maior número de novos casos num dia desde o primeiro caso registado em Portugal, em março deste ano.

831 pessoas, sendo que em cuidados intensivos estão agora 122 pessoas, menos três que ontem.



E já é o terceiro dia consecutivo a superar a fasquia dos mil casos. Na próxima semana, o Governo divulgará as restrições a vigorar após o 15 de outubro. Mas o Executivo tem dito que o país não aguenta um novo confinamento geral e total.Dos novos casos, 920 foram registados no norte (56% dos casos) e 546 em Lisboa e Vale do Tejo (33% dos casos).Também os casos ativos estão em recorde. São mais de 30 mil.Ao nível dos internados, o número aumentou para 20 totalizando agoraNeste período de 24 horas registaram-se mais cinco óbitos, sendo dois a norte, dois em Lisboa e Vale do tejo e um no Algarve.(notícia atualizada com mais dados)