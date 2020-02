Parlamento limita empréstimo ao Fundo de Resolução

Empréstimo superior a 850 milhões terá de ser autorizado pelo Parlamento. Proposta foi aprovada com os votos contra do PS, a abstenção do PCP e os votos favoráveis de todas as restantes bancadas.

O Parlamento aprovou na especialidade a proposta do PSD que prevê que eventuais acréscimos ao empréstimo de 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução tenham de ser aprovados pela Assembleia da República.





"O empréstimo ao Fundo de Resolução, no valor de 850 milhões de euros", englobado no artigo do Orçamento do Estado, "constitui o limite máximo das obrigações do Estado reguladas por contrato entre as partes", refere a proposta.