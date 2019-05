Passes únicos atrasados na maior parte do país

A mudança nos sistemas de bilhetes atrasou o processo e só oito regiões avançaram com a redução do preço dos passes em abril. Nas restantes catorze a redução chega este mês.

A ideia era reduzir o preço dos passes em abril mas as negociações entre diferentes empresas e as alterações aos sistemas de bilhetes acabaram por atrasar o processo. De acordo com o Jornal de Notícias, os descontos só avançaram em abril para oito regiões. Na maior parte do país (14 regiões) só serão aplicados este mês.



O processo foi mais rápido nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e nas comunidades intermunicipais do Ave, Cávado (parcialmente), Coimbra, Oeste, Médio Tejo e Baixo Alentejo. Em maio ou junho aderem as restantes regiões.



No Porto nem todas as operadoras aderiram imediatamente mas este mês devem restar apenas três. Em Lisboa dados provisórios apontam para um aumento superior a 30% do número de utentes, ou mais 195 mil pessoas, de acordo com a Área Metropolitana de Lisboa.