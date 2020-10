Portugal tem de mudar radicalmente estratégia anti-covid-19

A abordagem no combate à pandemia tem de mudar radicalmente, defende Ricardo Batista Leite (na foto), médico e deputado do PSD, durante a conferência digital Investir em Saúde no Pós Covid-19, organizada pela Janssen e o Jornal de Negócios.

"Já vamos tarde quando olhamos para a Alemanha e para Suécia, que foram os dois países que mudaram profundamente a sua política pública de resposta à pandemia e que são os mais avançados", disse.

Ricardo Batista Leite salientou que a nova estratégia passaria por não olhar apenas para o número de testes que fazem diariamente, mas para a forma como se fazem. "Nos lares estamos a testar as pessoas depois de haver um caso positivo verificado. Nessa altura o vírus já está dentro da instituição. Temos tecnologia como os testes antigénio que podiam ser utilizados semanalmente e que custam 20 vezes menos do que os testes PCR. Poderiam ser uma ferramenta que em circuitos fechados e semi-fechados, como lares, escolas e prisões poderiam ser usados".

O médico e deputado do PSD defende a requisição de todos os hotéis que neste momento não têm negócio do turismo para fazer o isolamento de pessoas. "Quando telefonam do hospital a dizer que se está positivo e que se vai ser contactado, isso pode não acontecer – como é o caso do meu filho, que está há 12 dias em isolamento sem ser contactado".

E quando contactam, muitas das pessoas não podem porque têm de trabalhar. "Uma senhora divorciada com dois filhos dizia-me: "como é que vou deixar de trabalhar?". Temos de garantir condições para o isolamento, porque é uma medida profilática para reduzir o número de infeções na comunidade, sublinhou.