Portugal vai vacinar 100 mil pessoas por dia em junho

O coordenador para a task-force garantiu esta manhã que o país vai vacinar 100 mil pessoas por dia durante o mês de junho e que no início de agosto, "se tudo correr bem", 70% da população deverá estar vacinada.Para as metas propostas por Henrique Gouveia e Melo no Congresso da Ordem dos Médicos, que está a decorrer esta manhã na cidade de Coimbra, devem também contribuir as "boas notícias que vêm da Direção Geral da Saúde, de utilizar a vacina da Janssen em todas as faixas etárias do sexo masculino", que devem permitir acelerar o ritmo de vacinação.A administração da vacina da Janssen está neste momento vedada em Portugal a menores de 50 anos de idade e é a única no arsenal da União Europeia que requer apenas uma dose para uma imunização total.Já no final do mês de agosto deverá ser iniciada a inoculação da população com idades entre os 20 e 30 anos.Henrique Gouveia e Melo debruçou-se ainda na sua intervenção sobre a natureza da operação vacinal em todo o país que, diz, tem como foco salvar vidas e libertar a economia, que consiste agora em vacinar o máximo de pessoas possível no mínimo intervalo de tempo.Mais tarde, perto do final da cerimónia, o vice-almirante da marinha portuguesa foi ainda homenageado pela Ordem dos Médicos pelo serviços prestado enquanto coordenador da task-force de vacinação.