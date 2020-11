Só 36% das consultas nos centros de saúde são presenciais

Embora os números globais do Governo mostrem uma recuperação total do ritmo das consultas realizadas, ultrapassando inclusive, desde junho, o ritmo registado em 2019, quando se olha com mais detalhe para os dados as conclusões mudam rapidamente.

Só 36% das consultas nos centros de saúde são presenciais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.