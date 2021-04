Solidariedade europeia nas vacinas ameaçada pela Áustria

A solidariedade na distribuição de doses da vacina contra a covid-19 está ameaçada, a nível europeu, por um grupo liderado pela Áustria, que discorda da proposta para a distribuição das doses extra que existem da vacina da Pfizer.Os três milhões de doses adicionais que a União Europeia conseguiu obter da farmacêutica Pfizer estão a criar discórdia. A Áustria lidera um grupo que inclui a República Checa e a Eslovénia, e que está a bloquear a proposta que prevê o desvio destas doses para cinco países que estão atrasados nos respetivos esforços de vacinação.A informação, avançada à Bloomberg por fontes próximas das negociações, diz respeito aos 10 milhões de doses que a Pfizer irá entregar antes do prazo estipulado.A proposta previa que a Bulgária, Croácia, Estónia, Letónia e Eslováquia recebessem três milhões de doses e as distribuíssem entre si, enquanto os restantes sete milhões caberiam aos restantes Estados membros e chegariam a cada um de acordo com a dimensão da população.Estes desentendimentos acontecem numa altura em que o Velho Continente enfrenta a terceira vaga da pandemia em vários territórios, aumentando a pressão para que exista uma solução para a crise sanitária.