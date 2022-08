Taxas covid cobradas pelos privados podem chegar aos 150 euros

Os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde no setor privado, cobrados aos utentes, podem variar entre mais do triplo entre as diferentes unidades, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias O jornal dá como exemplo a tarifa diária em ambulatório (consultas, atendimento permanente, imagiologia, medicina dentária, etc.) da CUF é de dois euros e 19 euros no bloco operatório e exames especiais, enquanto na rede Hospital da Luz existem 16 taxas diferentes. A tarifa diária chega a 50 euros em bloco operatório (150, se se tratar de um doente covid-19), 7,5 euros em medicina dentária ou 30 em cardiologia de intervenção.Fonte da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada diz que a diferença entre os montantes cobrados aos utentes deve-se a "questões do domínio da exploração comercial de cada empresa". Já a Deco considera uma "incongruência cobrar uma taxa de segurança num serviços que, por definição, tem de oferecer segurança e tem de ser sinónimo de segurança".