Tiago Rebelo: “Há seis meses ninguém sabia o que era um ventilador”

“Não há surpresa nem frustração” com as dúvidas dos peritos sobre o Atena e a autorização condicionada do Infarmed, diz Tiago Rebelo, diretor de desenvolvimento do CEiiA. Há “missão cumprida” por servir para casos de vida ou morte.

Tiago Rebelo: “Há seis meses ninguém sabia o que era um ventilador”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.