Donald Trump revelou que já realizou um teste para verificar se estava infetado com o coronavírus covid-19. Os resultados ainda não são conhecidos.

O presidente dos Estados Unidos indicou este sábado que já realizou o teste ao covid-19, isto um dia depois de ter dito que "provavelmente iria fazer o teste mais cedo ou mais tarde". Até ao momento os resultados do teste são ainda desconhecidos.Na sexta-feira, durante a conferência de imprensa em que decretou o estado de emergência nacional nos EUA, Trump foi questionado sobre se já tinha realizado o teste. O chefe de Estado disse que ainda não mas que "provavelmente isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde".Esta semana soube-se que o secretário do presidente brasileiro , Jair Bolsonaro, testou positivo para o novo coronavírus e que dias antes tinha reunido com Trump. Na sexta-feira chegou a circular a notícia de que Bolsonaro estava infetado, mas o próprio presidente brasileiro revelou que o seu teste deu resultado negativo.